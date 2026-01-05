Critics Choice Awards: Das sind die Siegerinnen und Sieger

«Adolescence»–Cast kann wieder jubeln

Die Preisträger in den Kategorien «Beste schauspielerische Leistungen in Miniserien» waren Sarah Snook (38) für «All Her Fault» sowie Erin Doherty (33), Stephen Graham (52) und der erst 16–jährige Owen Cooper für «Adolescence». Der Netflix–Hit wurde auch als beste Miniserie ausgezeichnet wurde. Nachdem sie bereits acht Emmys für 2025 gewonnen hatte, nahm die Erfolgsserie also vier weitere Auszeichnungen zum Auftakt der Awardsaison mit nach Hause