Critics Choice Awards: «Everything Everywhere All at Once» ist Favorit

Kurz nach den Golden Globes sind am Mittwoch auch die Nominierungen für die kommenden Critics Choice Awards veröffentlicht worden. Bei der 28. Ausgabe der Preisverleihung am 15. Januar 2023 dürfen sich vor allem die Macher und Schauspielstars von «Everything Everywhere All at Once» Hoffnungen auf die begehrte Trophäe machen: Mit ganzen 14 Nominierungen führt der Science-Fiction-Abenteuerfilm die Liste deutlich an.