Critics Choice Awards werden wegen der Brände erneut verschoben

Verwirrung um die Oscars

Auch andere Events sind betroffen, darunter die Bekanntgabe der Oscar–Nominierungen, die bereits zweimal auf nun den 23. Januar verschoben wurden. Wie die britische Boulevardzeitung «The Sun» in Erfahrung gebracht haben will, stehe sogar die Verleihung der begehrten Filmtrophäe am 2. März auf der Kippe. Es gebe eine «geheime Notfallstrategie»: «Zum ersten Mal in ihrer 96–jährigen Geschichte steht die Oscar–Verleihung kurz vor der Absage.» Laut «Hollywood Reporter» werde ein solcher Plan aber nicht in Erwägung gezogen und es existiere auch kein derartiger Beratungsausschuss. «Das einzige Gremium, das derzeit darüber entscheidet, wie die Academy weiter verfahren soll, ist der 55–köpfige Verwaltungsrat der Organisation», betonte das Branchenportal. Dessen jüngste Entscheidung, die am Montag bekannt gegeben wurde, laute, dass der Termin der Oscar–Verleihung nicht verschoben werde.