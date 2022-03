Critics Choice Super Awards: «Spider-Man» ist der grosse Gewinner

Die Verleihung der Critics Choice Movie Awards, die jährlich von der Critics Choice Association vergeben werden, fand am 13. März 2022 statt. Hier war der Western «The Power of the Dog» der grosse Gewinner. Vier Preise gingen an die Produktion, darunter «Bester Film» und «Beste Regie». Filmemacherin Jane Campion (67) und «The Power of the Dog» zählen auch bei der Oscar-Verleihung am 27. März zu den grossen Favoriten.