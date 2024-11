«Crocodile Hunter»: Prinz William trifft Sohn von Steve Irwin

Der britische Hochkommissar in Südafrika, Antony Phillipson (53), unterstrich die Bedeutung des royalen Besuchs: «Wir freuen uns sehr, den Prinzen von Wales diese Woche hier zur Earthshot–Woche zu haben.» William wird während seines Aufenthalts auch an «Earthshot+», einer Konferenz mit führenden Experten teilnehmen, bei der die Wirkung des von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreises verstärkt werden soll.



Die Verleihung der Earthshot–Auszeichnungen am Mittwoch stellt den Höhepunkt von Williams Besuch dar. Williams Umweltpreis wird seit 2021 in fünf Kategorien vergeben: Naturschutz, Wiederbelebung der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz. Die ausgezeichneten Projekte erhalten ein Preisgeld in Höhe von jeweils einer Million britischen Pfund, umgerechnet etwa 1,2 Millionen Euro.