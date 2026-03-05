«Crooks»: Turbulente Netflix-Serie geht im April weiter

Neben Lau und Krutzler werden auch Brigitte Kren als Margot sowie Svenja Jung und Jonathan Tittel als Charlys Familie Samira und Jonas wieder mit dabei sein. Letztere sollen einmal mehr «unfreiwillig in die kriminellen Machenschaften hineingezogen» werden. Und auch die aus Staffel eins bekannten Lukas Watzl als Rio und Georg Friedrich als Zwanzger sind offenbar noch am Leben und kehren für die neuen Episoden von «Crooks» zurück.