Crowdfunding-Kampagne: Mickey Rourke bekämpft seine hohen Mietschulden

Im Jahr 2008 sagte er in einem Interview mit der «Los Angeles Times»: «Ich habe alles verloren – mein Haus, meine Frau, meine Glaubwürdigkeit, meine Karriere. Ich hatte all diesen Zorn aus meiner Kindheit, der eigentlich Scham war, und nutzte ihn als Rüstung, um meine Wunden zu verstecken. Leider erschreckte mein Verhalten die Menschen, obwohl ich es eigentlich war, der Angst hatte.»