Cruz Beckhams Partnerin Jackie Apostel mit Details zu Wirbelsäulen-OP

Jackie Apostel hat offenbar grössere Schmerzen bei Kälte

«Frage an meine Freunde, die auch eine Wirbelsäulenversteifung hatten – habt ihr auch das Gefühl, dass es viel stärker spannt und schmerzt, wenn es draussen kalt ist?», schreibt Apostel laut des britischen Blatts am 12. Januar ebenfalls in einer Story bei Instagram. Bei einer Versteifung der Wirbelsäule werden einzelne Wirbel miteinander verbunden, um sie wieder in die richtige Position zu bringen oder zu fixieren und somit die Wirbelsäule stabiler zu machen.