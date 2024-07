CSD, Parookaville und mehr: Terminstress für Bill und Tom Kaulitz

Denn sicher sehr zur Freude von Tom Kaulitz, der schon in der Netflix–Doku äusserte, wieder mehr Musik machen zu wollen, stehen noch etliche weitere Konzerte an. So sind die vier Tokio–Hotel–Männer am 23. Juli, beim Zelt–Musik–Festival Freiburg dabei, am 30. August beim Seaside–Festival in der Schweiz, am 31. August beim SummerDays–Festival im schweizerischen Arbon, am 7. September beim Super Bloom Festival in München und am 13. September bei Glücksgefühle in Hockenheim. Im nächsten Jahr steht dann die Europatour an, bei der es ebenfalls einige Termine in Deutschland gibt. Im März 2025 stehen Konzerte in Ludwigsburg, Hannover, Köln, Berlin, Leipzig und Hamburg an.