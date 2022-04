CSU-Chef Markus Söder wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Auslandsreise in Golfregion fällt aus

Der Wert des PCR-Tests sei «übrigens so, dass eine Ansteckung bisher äusserst unwahrscheinlich war», erläutert der Politiker. «Trotzdem heisst es jetzt in die Isolation. Die Auslandsreise ist damit leider abgesagt.» Geplant war, dass Söder am Sonntag zu einer Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate und nach Saudi-Arabien aufbricht.