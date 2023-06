Cuba Gooding Jr.: Prozess wegen mutmasslicher Vergewaltigung beginnt

Cuba Gooding Jr. (55) muss sich vor Gericht verantworten. In New York hat laut US-Medien ein Zivilprozess gegen den Schauspieler begonnen. Eine Frau wirft dem «Jerry Maguire»-Star vor, sie vor zehn Jahren vergewaltigt zu haben. Gooding soll die Frau in einem Restaurant kennengelernt haben. Anschliessend soll er sie in sein Hotelzimmer gelockt haben, weil er sich umziehen wollte. Dort soll er die Klägerin dann zum Sex gezwungen haben.