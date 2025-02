Cuffed Jeans: Die perfekte Hose für jeden Style

Im Alltag schnell gestylt

Die Cuffed Jeans muss nicht im Mittelpunkt des Outfits stehen – sie bildet eine perfekte Basis für vielseitige Kombinationen. Keine andere Hose lässt sich so mühelos in einen Look integrieren. Ein einfacher Pulli in einem dunklen Beerenton und eine legere Jacke, wie es Influencerin Jeanne Ménard zeigt, ergeben bereits ein harmonisches Outfit. Ein grosser, bunt karierter Schal setzt Akzente und verleiht dem Look eine frische Note. Kombiniert mit schlichten Loafern und einer geräumigen Tasche ist man stilvoll und alltagstauglich gekleidet.