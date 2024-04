Culkin-Verlobte Song posiert mit seiner Patentochter Paris Jackson

Brenda Song (36) teilt einen seltenen Schnappschuss mit Paris Jackson (26). Die Tochter von Michael Jackson (1958–2009) feierte am 3. April ihren 26. Geburtstag. Das nahm die Verlobte ihres Patenonkels Macaulay Culkin (43) zum Anlass, ein Foto der beiden zu teilen. «Happy Birthday, Paris. Ich vermisse dich und unsere Pariser Abenteuer. Ich liebe dich so sehr», schrieb sie in ihrer Instagram–Story. Auf dem Bild legt Jackson vertraut den Kopf auf ihre Schulter.