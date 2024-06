Cut-Outs und Polka-Dots: Emma Stone zeigt in New York viel nackte Haut

Ab 4. Juli im Kino

«Kinds of Kindness» kommt am 4. Juli in die Kinos und wurde im Mai bei den 77. Filmfestspielen in Cannes uraufgeführt. Der Film von Giorgos Lanthimos (50) besteht aus drei unterschiedlichen Geschichten, die in der Gegenwart in den USA spielen. Jesse Plemons wurde für seine Rolle in Cannes bereits als bester Schauspieler ausgezeichnet.