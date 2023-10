Cybersecurity-Monat: Wie surft eigentlich ein Experte durchs Netz?

Im Rahmen des European Cybersecurity Month im Oktober sollen Nutzerinnen und Nutzer seit 2012 für einen vorsichtigen und bedachten Umgang mit dem Internet sensibilisiert werden. Anlässlich des Aktionsmonats hat die Nachrichtenagentur spot on news bei einem Experten von Google unter anderem nachgefragt, worauf dieser im Alltag in Sachen Internet besonders achtet – und was er für die verbreitetsten Gefahren hält.