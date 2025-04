Cyndi Lauper, The White Stripes und OutKast sind im Rock-Olymp

Neue Mitglieder für die Rock & Roll Hall of Fame: Die britische Rockband Bad Company, «Let's Twist Again»–Sänger Chubby Checker (83), Rock– und Blues–Musiker Joe Cocker (1944 – 2014), «Girls Just Want to Have Fun»–Ikone Cyndi Lauper (71), das Hip–Hop–Duo OutKast, die Grunge–/Alternative–Rock–Band Soundgarden und die Garage–Rockband The White Stripes dürfen sich über die Aufnahme in den Rock–Olymp freuen.