Cynthia Nixon in Sorge: Wird das Samantha-Cameo dem Hype gerecht?

Kürzlich ist die zweite Staffel des «Sex and the City»-Ablegers «And Just Like That...» gestartet und so mancher Fan freut sich schon jetzt sicherlich auf das Finale. Denn in der letzten neuen Episode wird Kim Cattrall (66) in ihrer Kultrolle Samantha für ein Cameo zurückkehren. Ihre ehemalige «Sex and the City»-Kollegin Cynthia Nixon (57), die die Miranda spielt, sorgt sich, dass dieser Auftritt all dem Hype nicht gerecht werden könnte.