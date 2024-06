«D-Day»-Jahrestag: Prinz William trifft auf 25 Staatsoberhäupter

Auch in dieser Woche: Der Buckingham Palast hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass der Prinz von Wales als Vertreter der Krone bei der internationalen Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des «D–Day» in der Normandie dabei sein wird. Am 6. Juni 1944, der als «D–Day» bekannt wurde, begann während des Zweiten Weltkrieges die Landung alliierter Truppen in der Normandie. Der Tag markiert einen der bedeutendsten Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg.