«Da geht der Puls hoch»: Jan Köppen über Dschungelcamp-Panne

Nach der Sendung meldete sich Jan Köppen in seiner Instagram–Story zu der technischen Panne zu Wort. «Auf einmal war da technisch irgendein Problem. Kann passieren, gehört dazu», erklärte er. «Ist aber, glaub ich, in der Zeit des Dschungels in dieser Form noch nicht passiert.» Als Zietlow und er gemerkt hätten, dass etwas nicht stimmt, «geht der Puls dann doch noch mal hoch». Dennoch habe die Situation auch Spass gemacht und letztlich sei ja auch alles gut gelaufen. «Ich finde auch schön zu sehen, dass das einfach live ist, was wir da machen», resümierte Köppen die ungewöhnliche Einlage.