«Dad Bob»: Der neue coole Hairstyle für lässige Fashionistas

«Dad Bob» schneiden lassen – so klappt's

Von der Länge her ist der «Dad Bob» in der Regel kinn– bis schulterlang. Das heisst, er ist etwas länger als ein klassischer Bob. Der Haarschnitt zeichnet sich durch eine leichte Struktur aus und hat weiche, abgerundete Kanten. Das verleiht ihm einen entspannten und lässigen Look. Ein «Dad Bob» hat zudem etwas mehr Volumen und Fülle als ein herkömmlicher Bob. Erreicht wird das durch das Layering von Stufen und dem gezielten Spiel mit der Haar–Textur.