«Daddio»: Sean Penn und Dakota Johnson im Taxi zu sich selbst

Dass der ausdrucksstarke Penn in der Lage ist, einen Film ausschliesslich mit seiner Mimik zu tragen, verwundert nicht. Doch auch Johnson liefert in der Mischung aus Kammerspiel und Charakterstudie, die mindestens so viele Fragen offen lässt, wie sie beantwortet, eine starke Leistung ab. Bei ihr schwankte das im Laufe ihrer Karriere; nicht zu Unrecht gescholtenen Darbietungen in «Fifty Shades of Grey» oder zuletzt «Madame Web» steht überzeugendes Schauspiel in der «Suspiria»–Neuverfilmung und «The Peanut Butter Falcon» gegenüber. Oder anders ausgedrückt: Independent steht Johnson besser zu Gesicht als Blockbuster – den Beweis erbringt sie nun einmal mehr mit «Daddio».