Dafür ist Brooke Shields ihrem Ex-Mann Andre Agassi bis heute dankbar

Ehe mit Andre Agassi war eine «echte Ruhepause»

Zudem sei es ihr gut bekommen, an der Seite des damaligen Tennis–Stars nicht so im Fokus zu stehen wie er. «Bei Andre fühlte es sich auch gut an, sich kleiner als der andere zu fühlen, weil er so berühmt und die Nummer 1 in der Welt war. Überall, wo wir hinkamen, hatte er jede Menge Bodyguards. Ich konnte mich zurücklehnen, weil es nicht meine Welt war. Er war die Erste, die aus dem Auto stieg, wenn wir zu Veranstaltungen kamen. Das war eine echte Ruhepause.»