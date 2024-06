Dafür treffen sich Prinz William und Bill Gates in London

«Für mich geht es vor allem darum, zu feiern»

In einer Rede sagte William bei der Veranstaltung in London Berichten zufolge: «Ich danke Bill Gates und Breakthrough Energy dafür, dass sie diese brillante Gruppe von Investoren, Philanthropen und Umweltinnovatoren zusammengebracht und mich eingeladen haben, heute zu Ihnen zu kommen. Für mich geht es in dieser Woche vor allem darum, zu feiern.»