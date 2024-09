Dagi Bee wird 30: Vom YouTube-Star zum Familienmensch

Obwohl sie eine vielbeschäftigte Unternehmerin und Content Creatorin ist, die ihr Leben im Internet teilt, führe sie «so ein normales Leben», wie sie in der NDR–Talk–Show sagte. Auch wenn sie täglich Einblicke in ihr Leben gebe, setze sie klare Grenzen. Eine davon beziehe sich auf ihren Sohn, dessen Gesicht sie bislang nie ganz zeigte. Am 23. Dezember 2023 feierte ihr Kind seinen zweiten Geburtstag. «Mein Engel ist schon 2. Es macht mich nichts glücklicher [als] Nelios Mama zu sein», schwärmte Dagi Bee in einem Post und teilte Fotos der Party. Ihren eigenen, 30. Geburtstag feierte sie mit einem Geschenk an sich vor. Wie sie in einer Instagram–Story am 9. September zeigte, belohnte sie sich mit einer roten Chanel–Handtasche.