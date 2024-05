Dagmar Wöhrl feiert 70. Geburtstag: Das Löwenrudel gratuliert

«Happy Birthday, liebste Dagmar», hinterliess auch Janna Ensthaler (40) in ihrer Story einen Glückwunsch an die Investoren–Kollegin. Ein gemeinsames Foto zeigt die beiden Frauen im Studio der VOX–Sendung. Tillman Schulz (34), der wie Ensthaler seit April 2023 im Löwenrudel zu sehen ist, schrieb zu einem Bild mit Wöhrl: «Happy Bday liebe Daggi.» Der Investor zeigte zudem eine Reihe von Fotos von Wöhrls Geburtstagsfeier in Berlin mit dem Motto «James Bond».