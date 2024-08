Dagmar Wöhrl feiert Rubinhochzeit: «Nicht perfekt, sondern echt»

Dagmar Wöhrl schwärmt: «Unendlich viele wunderbare Erinnerungen»

«Gefühlt ist es doch erst ein Wimpernschlag her, dass wir zwei den Bund der Ehe geschlossen haben. Und nun sind wir privilegiert, unsere Rubinen–Hochzeit feiern zu dürfen», heisst es weiter in Wöhrls Instagram–Beitrag, mit dem sie ihre anhaltende Liebe feiert. Ihrem Ehemann, der bekanntermassen ebenfalls als Unternehmer erfolgreich ist, dankt sie «für die letzten vier Jahrzehnte», in denen beide «unendlich viele wunderbare Erinnerungen zusammen» gesammelt hätten.