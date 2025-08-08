Dagmar Wöhrl: Rührende Liebeserklärung an ihren Ehemann

«Mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause»

In einem sehr persönlichen Beitrag auf Instagram blickt Wöhrl auf die gemeinsame Reise zurück: Von den glücklichen Momenten bis zu den dunkelsten Stunden, die sie gemeinsam überstehen mussten. Hans Rudolf sei für sie nicht nur Partner, sondern auch «mein Fels, mein bester Freund, mein Zuhause». Er habe ihr über all die Jahre Sicherheit gegeben, ihre grössten Träume unterstützt und sie gerade dann getragen, wenn Worte nicht mehr ausreichten.