«Daheim in den Bergen»-Star Catherine Bode macht ihre «Stunts selbst»

In der zehnten Episode «Alte Pfade – Neue Wege» (2023) stellte die MS–Diagnose das Leben von Bäuerin Marie Huber auf den Kopf. Wie es nun weitergeht, zeigen die letzten beiden Filme der beliebten Familiensaga «Daheim in den Bergen» (seit 2018). Was sie an ihrer Rolle so gerne mag und was man von Marie lernen kann, erklärt Schauspielerin Catherine Bode (49) im Abschiedsinterview mit spot on news. Dabei schwärmt die Wahl–Hamburgerin in den höchsten Tönen von dem stimmigen «Gesamtpaket» einer «generationsübergreifenden Familiengeschichte» in der «einzigartigen Kulisse der Allgäuer Berge». Wäre es nach ihr gegangen, «ich hätte Marie auch als Oma noch gespielt», sagt Bode mit einem Augenzwinkern. Das Finale «Schulter an Schulter» wird am 17. Mai um 20:15 Uhr im Ersten gezeigt.