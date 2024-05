«Daheim in den Bergen»-Star Catherine Bode überraschend geschieden

Catherine Bode: «Wunsch und Wirklichkeit» klafften auseinander

Wie es überhaupt zur Trennung kam, deutet sie nur an: «Wie das so ist: Eine Beziehung fängt an, weil man Wünsche, Vorstellungen hat. Man heiratet, kriegt Kinder, kauft ein Haus. Irgendwann ist klar, Wunsch und Wirklichkeit gehen weit auseinander. Dann gibt es eine unschöne Zeit, in der man versucht, das alles noch aufrechtzuerhalten», fasst die vierfache Mutter zusammen.