Daher kennt man die Stars aus der neuen Staffel von «The White Lotus»

Die Liste der Gäste, die in der vierten Staffel von «The White Lotus» zusammen in das Luxushotel einziehen, nimmt Form an. Neben dem Schauplatz der neuen Staffel, dem Château de la Messardière in Saint–Tropez steht nun auch das Ensemble weitestgehend fest.
Die Erfolgsserie von HBO fährt einen komplett neuen Cast auf, Schauspieler aus den vorherigen Staffeln sind nach jetzigem Stand nicht dabei. Eine Konstante bleibt natürlich auch gleich: Showrunner Mike White (55) schreibt, führt Regie und fungiert als Produzent der Serie.
Serie gewann zahlreiche Emmy–Awards
Die Erfolgsserie gewann bereits 16 Emmys und beschäftigt sich in jeder Staffel mit reichen Reisenden, die ihren Urlaub in einem Luxusresort verbringen. Im Verlauf der Folgen wird üblicherweise ein Todesfall im Hotel aufgeklärt und es spielen oft Beziehungskonflikte und familiäre Dynamiken eine entscheidende Rolle.
Die vierte Staffel bringt ein hochkarätiges Ensemble zusammen, das erfahrene Hollywoodstars mit vielversprechenden Newcomern vereint.
«Vikings»–Star mit dabei
Als einer der ersten Schauspieler der neuen Staffel wurde Alexander Ludwig (33) bestätigt, wie der «Hollywood Reporter» berichtete. Er spielte von 2014 bis 2020 in der Historienserie «Vikings» mit und war zudem im ersten «Hunger Games»–Film als Tribut Cato zu sehen.
Nach Bekanntgabe seiner Verpflichtung teilte er auf Instagram einen Beitrag und dankte Mike White für sein Vertrauen.
AJ Michalka wurde ebenfalls früh angekündigt
AJ Michalka (34) wurde gemeinsam mit Ludwig für die vierte Staffel bestätigt. Sie ist als eine Hälfte des Schwesterduos Aly & AJ bekannt, das zusammen Popmusik macht. Neben eigenen Musikvideos spielte sie von 2014 bis 2023 in «Die Goldbergs» und im Spin–off «Schooled» mit.
Bei Instagram kommentierte sie die Casting–Neuigkeiten mit: «Ich checke ein. Lass uns Party machen, Mike».
Helena Bonham Carter ist das bekannteste Gesicht der Staffel
Helena Bonham Carter (59) ist der Star der neuen Staffel. Die zweifache Oscar nominierte Schauspielerin ist eine echte Hollywood–Grösse. Bekannt ist sie unter anderem aus «Fight Club», der «Harry Potter»–Reihe und «The King's Speech – Die Rede des Königs».
In der Netflix–Serie «The Crown» spielte sie die Rolle der Prinzessin Margaret.
Comedy–Veteran Steve Coogan Teil der neuen Staffel
Der britische Schauspieler Steve Coogan (60) könnte in «White Lotus» für den ein oder anderen Lacher sorgen. Der Comedy–Veteran ist vor allem für seine Figur Alan Partridge bekannt, die er im Rahmen seiner Radiosendung entwickelte. Später spielte er den Charakter dann in seiner eigenen TV–Serie «I'm Alan Partridge».
Coogan gehört ausserdem als Synchronsprecher zum Cast der «Ich – Einfach unverbesserlich»‑Filme.
Caleb Jonte Edwards könnte mit «The White Lotus» Durchbruch feiern
Caleb Jonte Edwards ist noch relativ neu in der Branche, «The White Lotus» gehört zu seinen allerersten Projekten als Schauspieler. Zuvor war er in einer Folge der australischen Dramaserie «Black Snow» sowie in dem Kurzfilm «The Man and the Woman» zu sehen.
Model Marissa Long ausser sich vor Begeisterung
Model und Social–Media–Persönlichkeit Marissa Long gibt in der vierten Staffel von «The White Lotus» ihr TV–Debüt.
«Ich versuche, mich kurz zu fassen – aber im Moment bin ich völlig überwältigt!!! Gott ist so gut – ich stecke mitten in so vielen Gefühlen und fühle mich unglaublich geehrt, Teil dieses Projekts mit so grossartigen Menschen zu sein», schrieb sie nach der Bekanntgabe auf Instagram.
Chris Messina war bereits in einer HBO–Serie zu sehen
Chris Messina (51) gehört ebenfalls zu den bestätigten Neuzugängen der vierten Staffel. Zuletzt war er in der zweiten Staffel von «Based on a True Story – Sprich oder stirb» zu sehen. Er wirkte ausserdem in «Argo» von Ben Affleck mit.
«The White Lotus» ist nicht die erste HBO–Serie, in der Messina mitspielt. Er war bereits Teil der erfolgreichen Miniserie «Sharp Objects».
Sandra Bernhard arbeitete bereits mit Scorsese zusammen
Sandra Bernhard (70) verstärkt die vierte Staffel ebenfalls. Zuvor war sie in zwei Projekten von Ryan Murphy zu sehen – in «Pose» sowie in «American Horror Story».
In dem Film «The King of Comedy» von Regisseur Martin Scorsese war sie an der Seite von Robert De Niro zu sehen. Sie hatte zudem einen Gastauftritt in der zweiten Staffel von «Severance».
Ari Graynor spielte in Film von Drew Barrymore mit
Ari Graynor (42) war zuletzt auch in zwei Projekten von Ryan Murphy zu sehen: in der zweiten Staffel von «Monsters» über den Fall der Brüder Menendez sowie in der neuen Hulu–Serie «The Beauty».
Ausserdem spielte sie 2011 in «Roller Girl – Manchmal ist die schiefe Bahn der richtige Weg» von Regisseurin Drew Barrymore mit.
Dylan Ennis ist Newcomer im TV–Geschäft
Dylan Ennis ist ein weiterer Newcomer. «The White Lotus» wird eine seiner ersten Fernsehserien sein. Sein Debüt gibt er in der kommenden Channel–4–Serie «Pierre». Zuvor arbeitete er als Sprecher an mehreren Hörbuchproduktionen der «Harry Potter»–Reihe.
Der Dreh der neuen Staffel von «The White Lotus» soll noch dieses Jahr stattfinden.