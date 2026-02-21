Daher kennt man die Stars aus der neuen Staffel von «The White Lotus»

Comedy–Veteran Steve Coogan Teil der neuen Staffel

Der britische Schauspieler Steve Coogan (60) könnte in «White Lotus» für den ein oder anderen Lacher sorgen. Der Comedy–Veteran ist vor allem für seine Figur Alan Partridge bekannt, die er im Rahmen seiner Radiosendung entwickelte. Später spielte er den Charakter dann in seiner eigenen TV–Serie «I'm Alan Partridge».