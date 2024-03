«Dahoam is Dahoam»: Diese Urgesteine haben Lansing schon verlassen

Michael A. Grimm (54) hat seine Rolle als Max Brunner nach zwei Jahren 2009 an den Nagel gehängt. In der Serie verliess der Metzger das bayerische Dorf Lansing, um in das amerikanische Lansing in Michigan zu ziehen. Im echten Leben ist Grimm ein vielbeschäftigter Schauspieler. So war er seit seinem Ausstieg bei «Dahoam is Dahoam» in zahlreichen anderen Serien und auch Kinofilmen zu sehen. Er hatte unter anderem Rollen in den Miniserien «Oktoberfest 1900» (2020) und «Alles finster» (2022) sowie in der Eberhoferkrimi–Verfilmung «Guglhupfgeschwader» (2022). 2019 kehrte er wieder für einige Folgen zu «Dahoam is Dahoam» zurück.