«Dahoam is Dahoam»: Rückkehrer «mischt das Dorf ganz schön auf»

«Dahoam is Dahoam» geht in die Sommerpause

Das TV–Publikum muss sich aber noch etwas gedulden, um all diese neuen Seiten entdecken zu dürfen. Kurz nach dem Comeback verabschiedet sich «Dahoam is Dahoam» erstmals in eine dreiwöchige Sommerpause. «Trotz der Pause muss das DiD–Publikum nicht auf seine Serienlieblinge verzichten», heisst es in einem Statement vom BR. Von 4. bis 8. August wird die Rankingshow «Best of Dahoam is Dahoam!» gesendet, mit den «bewegendsten, lustigsten und unvergesslichsten Momenten» der Serie. Neue Folgen gibt es dann ab 25. August zur gewohnten Sendezeit um 19:30 Uhr wieder. Für ungeduldige Fans stehen sie bereits ab 21. August in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.