«Dahoam is Dahoam»-Star Heinrich Stadler ist gestorben

Auftritte im «Komödienstadl»

Laut BR wurde Stadler am 21. April 1962 in Lenggries geboren. Ab 2007 war der Braumeister in «Dahoam is Dahoam» zu sehen. Seine Rolle habe ihm gefallen, weil «sie humorvoll und doch relativ authentisch ist», gab er in einem BR–Interview an. Zuletzt soll er 2024 in der Serie zu sehen gewesen sein. Weitere Rollen übernahm er 2024 in «Daheim in den Bergen – Schulter an Schulter», 2009 in «Utta Danella – Eine Nonne zum Verlieben», 2006 im «Komödienstadel – Alles fest im Griff» und 2004 im «Komödienstadel – Herzsolo».