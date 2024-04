Daisy Dee: Das steckt hinter ihrer neuen Styling-Sendung

Daisy Dee (53) geht gemeinsam mit dem Off–Price Retailer TK Maxx mit einer Styling–Sendung an den Start. In «Daisy Dee's Style Revival by TK Maxx» wird sie Kandidatinnen und Kandidaten zu einem Makeover verhelfen und sie zu modischen Veränderungen ermutigen. Die Show wird ab 5. April immer freitags um 12:30 Uhr und sonntags um 13:00 Uhr auf sixx oder im als Stream auf Joyn zu sehen sein. Fashion–Expertin Dee, die bereits Stars wie Madonna (65), Beyoncé (42) oder Usher (45) gestylt hat, erlangte in den 90er–Jahren durch einen Musiksender im deutschen Fernsehen Bekanntheit.