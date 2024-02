Daisy Ridley ärgert sich immer noch über Reaktionen auf «Star Wars 9»

Daisy Ridley wollte die Fans nicht enttäuschen

Lag es am schon zuvor nicht sonderlich positiv aufgenommenen Vorgänger «Star Wars: Die letzten Jedi» von Regisseur Rian Johnson (50)? Oder doch an der eigentlichen Geschichte von «Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers» mit der kontroversen Rückkehr des totgeglaubten Imperators Palpatine (Ian McDiarmid, 79)? So oder so spielte der zu Weihnachten 2019 gestartete «Star Wars 9» lediglich 1,07 Milliarden US–Dollar an den Kinokassen ein, und geriet damit zum umsatzschwächsten Teil der 2015 mit «Star Wars: Das Erwachen der Macht» begonnenen, sogenannten Sequel–Trilogie.