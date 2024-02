Dakota Johnson sorgt mit gewagtem Naked-Dress für Aufsehen

«Madame Web» ist Johnsons Debüt im Marvel–Filmuniversum (MCU). Die Comic–Verfilmung ist Teil des Spider–Man–Storykosmos, weshalb sich die Schauspielerin auf dem roten Teppich zuletzt bereits in unterschiedlichen Netz–Kreationen auf dem roten Teppich blicken liess. Die 34–Jährige spielt die Hauptrolle Cassandra Webb, eine ganz normale Rettungssanitäterin in Manhattan, bis sie entdeckt, dass sie möglicherweise über hellseherische Fähigkeiten verfügt – was ihre lebensrettenden Fähigkeiten auf eine harte Probe stellt. In weiteren Rollen sind Sydney Sweeney (26), Celeste O'Connor (25) und Isabela Merced (22) zu sehen. Der Film startet hierzulande am 14. Februar in den Kinos.