Dakota Johnson spricht über die «schlimmste Zeit meines Lebens»

«Keiner wollte mit mir reden»

Am Set der Comedyserie sei es alles andere als lustig zugegangen: «Viele am Set machten einen traurigen Eindruck», so Johnson. Sie berichtet von einer «seltsamen Dynamik, die sich über die zehn Jahre zuvor entwickelt hat.» Offenbar hätten sich, wie in jedem echten Büro, nicht alle Kollegen hinter den Kulissen verstanden. «Einige Leute haben nicht miteinander gesprochen», erklärt sie. «Und ich komme rein und sage: ‹Ich bin so aufgeregt, hier zu sein!› Keiner wollte mit mir reden. Niemand hat sich um mich gekümmert. Ich stand in all diesen Szenen im Hintergrund und habe Faxe gesendet.» Ihr Cameo–Auftritt 2013 war ursprünglich als Vorbote für ein Spin–off der Serie gedacht war – mit ihr in der Hauptrolle. Doch zum angedachten Spin–off kam es nie.