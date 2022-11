«Dallas»-Legende Larry Hagman: Wie viel J. R. Ewing steckte in ihm?

Von 1978 bis 1991 ist er in 357 Folgen der Ölbaron J. R. «Ich kann mich an die Hälfte der Leute, mit denen ich geschlafen, die ich verraten oder in den Selbstmord getrieben habe, nicht mehr erinnern», sagt Hagman dem «Time»-Magazin einmal über seine Rolle. Als auf J. R. am Ende der zweiten Staffel geschossen wird und das Publikum monatelang nicht erfährt, ob J. R. überlebt, will ein Verlag Larry Hagman 250.000 Dollar zahlen, wenn er verrät, wer geschossen hat. Er habe überlegt, zu lügen und das Geld trotzdem zu nehmen, so Hagman. Aber am Ende «habe ich entschieden, im echten Leben nicht so wie J. R. zu sein».