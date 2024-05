Dame Judi Dench: Heftige Kritik an Trigger-Warnungen im Theater

«Wenn Ihr so empfindlich seid – geht nicht hin!»

Dench kann zwar verstehen, warum es die Warnhinweise überhaupt gibt. Gleichzeitig widersprechen sie ihrem Verständnis vom Sinn eines Theaterbesuchs: «Wo bleiben die Überraschung und die eigene Art, die Inhalte zu sehen und zu verstehen? Warum sollte man ins Theater gehen, wenn man vor Dingen gewarnt wird, die in dem Stück vorkommen? Geht es bei einem Theaterbesuch nicht gerade darum, etwas zu sehen, das einen aufregt, überrascht oder anregt? Das ist so, als würde man mir bereits vor der Aufführung von ‹König Lear› mitteilen, dass am Ende alle tot sind. Ich will das nicht hören.» In Shakespeares Drama gibt «König Lear» die Herrschaft über sein Reich an drei Töchter weiter. Im Laufe des Stücks kommt es zu allerlei Intrigen. Der inzwischen wahnsinnig gewordene König stirbt – wie auch die meisten anderen Figuren.