«Damengambit»-Star Anya Taylor-Joy ist den Bund der Ehe eingegangen

Die Königin hat ihren König gefunden: «Das Damengambit»–Star Anya Taylor–Joy (27), die vor wenigen Tagen noch bei der Fashion Week in Paris alle Blicke auf sich zog, hat nun in Venedig geheiratet. Die britische Seite «Daily Mail» veröffentlichte die ersten Bilder der Schauspielerin, die in Italien dem Musiker Malcolm McRae (29) das Jawort gegeben hat. Auf einem der Fotos blickt Taylor–Joy von einem Balkon aus in die Ferne, zu sehen ist sie in einem beigen Hochzeitskleid, auf dem unter anderem – direkt über ihrem Herzen – ein Vogelmotiv eingearbeitet wurde. Ihr Brautschleier war dagegen in konventionellem Weiss gehalten.