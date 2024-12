Damiano David kündigt Solo-Welttournee an

Los geht es laut Pressemitteilung im September in Europa. Ein Konzert in Warschau, Polen, am 11. September 2025 eröffnet die Tour, danach folgen Auftritte in Städten wie Amsterdam, London, Brüssel oder Madrid. Auch nach Deutschland kommt der Musiker: Am 13. September tritt er in der Uber–Arena in Berlin auf, am 17. September im Palladium in Köln.