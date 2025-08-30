Damit offiziell? Andrew Garfield und Monica Barbaro halten Händchen

Bereits im Februar bestätigte ein Insider zudem dem «People»–Magazin, dass Garfield und Barbaro ein Paar seien. «Sie haben sich wirklich zurückgehalten und in aller Ruhe Zeit miteinander verbracht», so die Quelle. Weder der 42–Jährige noch seine vermeintliche Partnerin äusserten sich öffentlich dazu. «Ich habe nie und werde auch nie mit irgendjemandem über mein Privatleben sprechen, es bestätigen oder dementieren», sagte Garfield im vergangenen Jahr im Interview mit «Esquire».