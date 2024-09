«Dämonische Chefin» mit «Psycho-Momenten»? Neue Vorwürfe gegen Meghan

Weitere Vorwürfe gegen Meghan

Das positive Porträt von Meghans Führungsstil in «Us Weekly» soll laut «The Sun» eine Reaktion auf einen Bericht in «The Hollywood Reporter» gewesen sein. Darin wurde von einem angeblichen Insider behauptet, Meghan sei eine «Diktatorin in High Heels», die erwachsene Männer zum Weinen bringe. Dem Paar nahestehende Quellen dementierten diese Geschichte in «The Daily Beast» als «Erfindung». Die neuen Vorwürfe wollten die Sussexes laut dem Bericht nicht kommentieren.