Dämpfer für DC-Fans: «The Batman 2» um ein Jahr verschoben

Wesentlich länger als ursprünglich angegeben müssen DC–Fans auf die Rückkehr des Dunklen Ritters warten. Wie das US–Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» meldet, wird «The Batman 2» statt am 2. Oktober 2026 erst am 1. Oktober 2027 in den US–Kinos starten. Für die Verschiebung um ein ganzes Jahr wurde zunächst keine Begründung genannt. Die Dreharbeiten zum Film mit Robert Pattinson (38) in der Titelrolle sollen im dritten Quartal 2025 beginnen.