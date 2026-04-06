Dan Levy: Ohne Catherine O‹Hara auch kein «Schitt›s Creek»-Sequel?

«Man muss an den Erinnerungen festhalten»

Levy hatte nach eigenem Bekunden ernsthaft eine Fortsetzung der Serie in Erwägung gezogen. Doch nach dem Tod von O'Hara ist für ihn eine Grenze gezogen. «Nicht jetzt. Das geht nicht», erklärte er gegenüber CBS. Ihm kamen sogar die Tränen, als er über seine verstorbene Kollegin sprach: «So viele Erinnerungen, so viele Erinnerungen mit Catherine. Das ist es, woran man festhalten muss – an all diesen Erinnerungen.»