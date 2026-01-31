Dan und Eugene Levy trauern: Catherine O'Hara gehörte zur Familie

Dan Levys Vater Eugene trauert in einem Statement, das unter anderem dem Branchenportal «Deadline» vorliegt. «Worte wirken nicht ausreichend, um den Verlust auszudrücken, den ich heute empfinde», sagt er. «Ich hatte die Ehre, die grosse Catherine O‹Hara über fünfzig Jahre lang zu kennen und mit ihr zusammenzuarbeiten. Von unseren Anfängen auf der Second–City–Bühne über SCTV und die Filme, die wir mit Chris Guest gemacht haben, bis zu unseren sechs glorreichen Jahren bei ›Schitt‹s Creek›, habe ich unsere Arbeitsbeziehung, aber vor allem unsere Freundschaft, geschätzt.» O'Hara werde ihm fehlen.