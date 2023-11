Dana Feist zum Liebes-Aus mit Gigi Birofio: «Er war mir untreu»

Birofio soll sie im «Sommerhaus» betrogen haben

Im Laufe der Beziehung soll er sie mehr als nur einmal betrogen haben. Bereits im «Sommerhaus der Stars», in dem beide noch als Paar angetreten sind, sollen sie kurz vor einer Trennung gestanden haben. Auch in der Show habe er sie demnach betrogen, habe das Fremdgehen sogar gestanden. Das habe sie ihm verziehen, was sie heute als Fehler empfindet: «Ich glaube, das war auch mein persönlicher Fehler, dass ich nicht direkt gegangen bin», erklärt sie. Dieser Vorfall habe die Beziehung verändert, er sei ihr gegenüber respektlos geworden und habe es nicht geschätzt, dass sie ihm verziehen habe.