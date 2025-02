Dana Schweiger hat einen neuen Partner

Den Valentinstag werde die Ex–Frau von Til Schweiger (61) mit ihrem Partner verbringen, wie ihr Nachwuchs ebenfalls ausplauderte: «Sie fährt auch zurück nach Hamburg zu ihrem neuen Freund.» Wen genau ihre Mama an ihrer Seite hat und seit wann sie ein Paar sind, verriet sie jedoch nicht. In der Öffentlichkeit stehe er jedenfalls nicht. «Er ist im Freundeskreis berühmt», so Schweigers Tochter.