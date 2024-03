Daniel Aminati: Krebs seiner Frau Patrice hat in die Lunge gestreut

Der TV–Moderator lobt seine Frau für ihren Mut und ihre Kraft

Daniel Aminati schilderte, wie sehr ihn der neue Befund zur Verzweiflung trieb. Er habe in einem einsamen Moment «so geschrien». Doch er sei «felsenfest davon überzeugt», dass sich die verzweifelten Tränen in einem Jahr in «Tränen der Freude» verwandeln werden. «Und wenn wir Angst haben, dann ist das okay. Und wenn du weinen willst, weinen musst, dann ist das auch okay. Aber ich befehle mir und ich befehle dir, dich von dieser Angst nicht kontrollieren zu lassen», appellierte der 50–Jährige. In seinem Kommentar fügte er noch hinzu, dass er «sehr stolz» auf seine Frau sei: «Um dieses Kreuz zu tragen, braucht es Mut, unfassbar viel Kraft, Beharrlichkeit und Demut.»