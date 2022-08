Daniel Aminati (48) hat in einem Instagram-Post Abschied von seiner verstorbenen Schwester genommen. «Das Herz meiner mittleren Schwester Deborah hat in der Nacht zum 3. August 2022 aufgehört zu schlagen. Sie starb in Westafrika mit nur 46 Jahren», teilte er seinen Followern mit. Dazu veröffentlichte der Moderator zwei Bilder, auf dem die Geschwister Arm in Arm zu sehen sind.